Ciclismo su pista, Marco Villa: "Bell'esordio di Fidanza con la maglia iridata, peccato per Boscaro"

Dopo l'oro e l'argento di ieri notte nei due inseguimenti a squadre (oro per le femmine, argento per i maschi), sono arrivati stanotte altri grandissimi risultati dalla seconda tappa della Nations Cup 2022, circuito internazionale dedicato al Ciclismo su pista. L'Italia ha infatti conquistato altre cinque bellissime medaglie grazie all'oro di Martina Fidanza e il bronzo di Mattia Pinazzi nello scratch, l'argento di Vittoria Bussi e il bronzo di Silvia Zanardi nell'inseguimento individuale e l'argento della stessa Zanardi nella gara a eliminazione. Da segnalare poi il quarto posto di Davide Boscaro nel km da fermo e il sesto di Carloalberto Giordani nella prova a eliminazione. In seguito a questi splendidi traguardi, non è ovviamente mancato il commento del CT Marco Villa, che ha ...

