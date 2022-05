Ciclismo su pista, Italia da sballo in Nations Cup! Martina Fidanza torna a vincere, cinque podi complessivi! (Di sabato 14 maggio 2022) È grande Italia a Milton (Canada) nella seconda tappa della Nations Cup 2022, circuito internazionale dedicato al Ciclismo su pista. Dopo l’oro e l’argento conquistati nelle due gare ad inseguimento a squadre di ieri, sono arrivate nella notte altre grandissime soddisfazioni per i nostri ragazzi. Nello scratch femminile la campionessa mondiale in carica Martina Fidanza si conferma ad altissimi livelli vincendo l’oro grazie soprattutto a due grandi giri finali. Dietro all’Italiana l’argento va all’olandese Lonneke Unekenm, mentre il bronzo viene conquistato dalla statunitense Lily Williams. Per l’azzurra si tratta di una vera e propria liberazione dopo i tanti problemi di salute patiti negli ultimi mesi, con tanto di intervento al cuore. Arrivano ottimi risultati anche ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) È grandea Milton (Canada) nella seconda tappa dellaCup 2022, circuito internazionale dedicato alsu. Dopo l’oro e l’argento conquistati nelle due gare ad inseguimento a squadre di ieri, sono arrivate nella notte altre grandissime soddisfazioni per i nostri ragazzi. Nello scratch femminile la campionessa mondiale in caricasi conferma ad altissimi livelli vincendo l’oro grazie soprattutto a due grandi giri finali. Dietro all’na l’argento va all’olandese Lonneke Unekenm, mentre il bronzo viene conquistato dalla statunitense Lily Williams. Per l’azzurra si tratta di una vera e propria liberazione dopo i tanti problemi di salute patiti negli ultimi mesi, con tanto di intervento al cuore. Arrivano ottimi risultati anche ...

