“Ci sposiamo!” Fidanzamento e un anello di diamanti pazzesco | la coppia vip pronta per il lussuoso sì

(Di sabato 14 maggio 2022) Fiori d’arancio per laVip. L’attore e la modella Miss Universo 2021 pronti al fatidico ‘si’. La dedica è romantica e sopraggiugne sui social per la gioia dei numerosissimi fan: “Che Dio moltiplichi tutto ciò che desidera per noi”, recita la scritta a corredo della foto che li immortala in un momento felice. Stiamo parlando del cantante statunitense Marc Anthony e della splendida modella Nadia Ferreira. Laha annunciato di essere molto vicina a coronare il sogno di una vita intera, mostrando a tutti l’ditempestato di. Non è ancora noto ai fan l’inizio della loro relazione, ma quello che si sa è che Marc Anthony e Nadia Ferreira si sono mostrati insolo qualche mese fa, quando hanno pubblicata la tenera foto e la didascalia ...

nonesisteLud : Avevo provato ad avere una famiglia mia, ma il mio ex marito non voleva diventassimo genitori... ...otto anni di fi… -

Zazoom Blog

Cesara dopo 24 anni divi direte sì. "Io e Joshua stiamo insieme dal 14 settembre 1997 ... E per il matrimonio cosa avete deciso di fare "Cicon rito civile nella mia Fiesole. Poi ......un anello diin un momento molto romantico. " Non lo sa ancora nessuno ma... ci sposeremo ad ottobre, all'inizio dell'autunno. A Roma a ottobre è ancora molto bello, quindi ci... “Finalmente ci sposiamo” Il vip italiano verso l'altare | fidanzato da 13 anni | svela data e location Michael Ben David riceve una proposta di nozze, nella città italiana che ospita dli Eurovision Song Contest 2022: la favola moderna dell'Israele ...This content can also be viewed on the site it originates from. Tra i commenti si sono moltiplicate le frasi dai toni minacciosi di un utente («Facciamo una strage, preparati idiota», «Vedrai ora come ...