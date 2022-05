Advertising

sportli26181512 : Chiellini scopre l'America: tratta coi Los Angeles FC. Che cosa ha detto ad Agnelli: Chiellini scopre l'America: tr… - Gazzetta_it : Chiellini scopre l'America: tratta coi Los Angeles FC. Che cosa ha detto ad Agnelli #Juventus -

La Gazzetta dello Sport

Non sarà Livorno, ma Los Angeles non è una brutta città. Giorgioha scelto la sua destinazione per la seconda parte di anno e per il 2023: il Los Angeles Football Club, per tutti più semplicemente LAFC, è nettamente in testa alla corsa. Guarda tutta la ...Simone Inzaghi non siin conferenza stampa sulla presenza di Bastoni, recuperato ma non ... Allegri ha annunciato anche la titolarità di Perin e capitan, al suo ultimo grande atto con ... Chiellini scopre l'America: tratta coi Los Angeles FC. Che cosa ha detto ad Agnelli Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida contro l'Inter, persa per 4-2. "Dispiace lasciare con un anno senza vittorie dopo dieci anni, va accettato. Ci deve rimanere qualco ...In vista della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre. redazionejuvenews. Juve e Inter si preparano a darsi battaglia per la quarta ...