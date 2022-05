Chiara Ferragni “contro” il noto dating show? Fedez sconvolto (Di sabato 14 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Chiara Ferragni contro un noto programma di Canale 5, l’influencer preferisce di gran lunga un altro show: Fedez è sconvolto. La coppia, come sempre, mostra stralci di vita quotidiana attraverso i loro profili social. Se qualche mese fa si era parlato di crisi ora sembra esser tornato il sereno per la coppia formata da Chiara Leggi su youmovies (Di sabato 14 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.unprogramma di Canale 5, l’influencer preferisce di gran lunga un altro. La coppia, come sempre, mostra stralci di vita quotidiana attraverso i loro profili social. Se qualche mese fa si era parlato di crisi ora sembra esser tornato il sereno per la coppia formata da

Advertising

flavstales : devono attivarsi le colonne portanti di questo paese ovvero chiara ferragni e fedez ??????? - breecorner : qui c’è bisogno di chiara ferragni e i maneskin per diffondere di votare 09 raga - _giftfromvirgo_ : Ragazzi vi dico solo una cosa da fare stasera: Chiara Ferragni. #ESCita - giggidipascale2 : @sonomartiii In ansiaaaaa che ne dici se mandiamo l'hastag chiara ferragni in tendenza su twitter per farglielo le… - Peppecompare : @alessialanza_ Sembri chiara ferragni ?? -