Chi è Jeremie Makiese, il portiere-cantante che ha lasciato tutto per l’Eurovision (Di sabato 14 maggio 2022) Jeremie Makiese è il portiere-cantante che è riuscito a mettersi in mostra. Il suo nome è salito alla ribalta ed il suo profilo è diventato molto seguito in quanto rappresentante del Belgio all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Miss You. E’ nato ad Anversa da genitori immigrati dalla Repubblica Democratica del Congo. Inizialmente ha praticato calcio, all’età di 13 anni ha iniziato a giocare come portiere nel BX Brussels, nel 2021 ha firmato un contratto per un anno con il Royal Excelsior Virton. Precedentemente anche l’esperienza nel Royal Wallonia Walhain. Nel 2020 è diventato ‘famoso’ per aver partecipato alla nona edizione di The Voice Belgique su La Une. La sua esibizione è stata molto apprezzata. Ha raggiunto la finale, venendo proclamato vincitore dal televoto. Parla sia ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 14 maggio 2022)è ilche è riuscito a mettersi in mostra. Il suo nome è salito alla ribalta ed il suo profilo è diventato molto seguito in quanto rappresentante del Belgio alSong Contest 2022 con il brano Miss You. E’ nato ad Anversa da genitori immigrati dalla Repubblica Democratica del Congo. Inizialmente ha praticato calcio, all’età di 13 anni ha iniziato a giocare comenel BX Brussels, nel 2021 ha firmato un contratto per un anno con il Royal Excelsior Virton. Precedentemente anche l’esperienza nel Royal Wallonia Walhain. Nel 2020 è diventato ‘famoso’ per aver partecipato alla nona edizione di The Voice Belgique su La Une. La sua esibizione è stata molto apprezzata. Ha raggiunto la finale, venendo proclamato vincitore dal televoto. Parla sia ...

