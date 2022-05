Chelsea-Liverpool: Salah esce per infortunio, finale di Champions a forte rischio (Di sabato 14 maggio 2022) Mohamed Salah ha lasciato il campo anzitempo durante Chelsea–Liverpool, finale dell’Fa Cup 2022, a causa di un infortunio. Gravissima defezione per i Reds; non solo per il fatto di non avere a disposizione l’esterno egiziano per il resto dell’importante partita, ma anche, in generale, per la forte probabilità che l’ex Fiorentina e Roma possa saltare la finale di Champions League con il Real Madrid. Dopo l’uscita di scena al 33? di Salah contro il Chelsea, impossibile non ricordare il medesimo episodio accaduto nel 2018, in cui l’egiziano si infortunò al 31? di gioco…proprio nel corso del match prima di una finale di Champions, all’epoca contro il Tottenham. Da valutare l’entità ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Mohamedha lasciato il campo anzitempo durantedell’Fa Cup 2022, a causa di un. Gravissima defezione per i Reds; non solo per il fatto di non avere a disposizione l’esterno egiziano per il resto dell’importante partita, ma anche, in generale, per laprobabilità che l’ex Fiorentina e Roma possa saltare ladiLeague con il Real Madrid. Dopo l’uscita di scena al 33? dicontro il, impossibile non ricordare il medesimo episodio accaduto nel 2018, in cui l’egiziano si infortunò al 31? di gioco…proprio nel corso del match prima di unadi, all’epoca contro il Tottenham. Da valutare l’entità ...

