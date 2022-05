Chelsea-Liverpool | Reds campioni di FA Cup | ai rigori decisivo l’ex Roma Alisson

(Di sabato 14 maggio 2022) La finale di FA Cup va al, dopo i calci di rigore. Dal dischettol'errore dal dischetto di Mount per il Blues

WEMBLEY (Regno Unito) - Con un rigore del carneade Tsimkas , ilsi prende la FA Cup , battendo ilper 6 - 5 nella lotteria dei rigori, dopo che il match disputato nei 120 minuti di Wembley era terminato 0 - 0. Sbaglia subito l'esperto ...Al 33' della finale di FA Cup tra ile il, un infortunio muscolare ha messo ko Salah , costretto al cambio con Diogo Jota . Il pensiero di Klopp e di tutti i tifosi dei Reds è corso subito alla finale di Champions ...WEMBLEY (Regno Unito) - Con un rigore del carneade Tsimkas, il Liverpool si prende la FA Cup, battendo il Chelsea per 6-5 nella lotteria dei rigori, dopo che il match disputato nei 120 minuti di ...Come in EFL, 0-0 fra Chelsea e Liverpool anche nella finale di FA Cup. A vincere sono ancora i Reds. Decisivo Tsimikas ...