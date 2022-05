Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali: Tuchel e Klopp per la finale di FA Cup (Di sabato 14 maggio 2022) Le formazioni ufficiali della finale di FA Cup a Wembley tra Chelsea e Liverpool. Tuchel punta su Lukaku, Klopp si affida a Salah e Mané Leggi su mediagol (Di sabato 14 maggio 2022) Ledelladi FA Cup a Wembley trapunta su Lukaku,si affida a Salah e Mané

Advertising

Lambe30 : Chelsea - Liverpool un altro mondo un altro calcio. Non ci arriveremo mai, neanche vicino, un po’ perché non c’è la… - aireemilan : Io convintissima che avrei visto Udinese Spezia e Verona Torino, invece mio fratello se ne esce con Chelsea - Live… - isacdosanjos23 : Simbora para a final da FA Cup entre Chelsea e Liverpool. - sportsh85894380 : Go Live ?????? English FA Cup Chelsea vs Liverpool Live ??????????????? - homer_mario : Tenerezza per Dazn che mette Torino Verona come partita di apertura app mentre c'è Chelsea Liverpool -