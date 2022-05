Che esperienza sarà chattare su WhatsApp con Dazn (Di sabato 14 maggio 2022) Quando ormai la prima stagione di Serie A in esclusiva su Dazn sta per volgere al termine, l’OTT spiega quali saranno i passaggi in più che farà – dietro la sollecitazione dell’AGCOM – a proposito della comunicazione con i clienti. In un documento non confidenziale, si parla della chat WhatsApp di Dazn e del suo servizio di call-center in person che avranno l’obiettivo di agevolare ancor di più la diffusione di informazioni su possibili disservizi individuali o generali, soprattutto nel corso della trasmissione degli eventi live sulla piattaforma. Era stata l’AGCOM, lo ripetiamo, a chiedere delle novità su questo fronte a Dazn. LEGGI ANCHE > Dazn, tre provvedimenti decisi da AGCOM Chat WhatsApp Dazn, come funzionerà e quali saranno le sue caratteristiche AGCOM ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 14 maggio 2022) Quando ormai la prima stagione di Serie A in esclusiva susta per volgere al termine, l’OTT spiega quali saranno i passaggi in più che farà – dietro la sollecitazione dell’AGCOM – a proposito della comunicazione con i clienti. In un documento non confidenziale, si parla della chatdie del suo servizio di call-center in person che avranno l’obiettivo di agevolare ancor di più la diffusione di informazioni su possibili disservizi individuali o generali, soprattutto nel corso della trasmissione degli eventi live sulla piattaforma. Era stata l’AGCOM, lo ripetiamo, a chiedere delle novità su questo fronte a. LEGGI ANCHE >, tre provvedimenti decisi da AGCOM Chat, come funzionerà e quali saranno le sue caratteristiche AGCOM ...

