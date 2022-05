Chanel, cantante della Spagna all’Eurovision, ha recitato ne Il Segreto (Di sabato 14 maggio 2022) Chanel ha recitato ne Il Segreto La cantante della Spagna, Chanel Terrero, ha una carriera principalmente legata al cinema e alla televisione e non solo al canto. Ebbene non tutti saprete, ma l’artista in gara all’Eurovision Song Contest ha avuto modo di recitare ne Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo). L’amata telenovela andata in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 14 maggio 2022)hane IlLaTerrero, ha una carriera principalmente legata al cinema e alla televisione e non solo al canto. Ebbene non tutti saprete, ma l’artista in garaSong Contest ha avuto modo di recitare ne Il(El Secreto de Puente Viejo). L’amata telenovela andata in L'articolo proviene da Novella 2000.

