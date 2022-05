“C’erano Rossini | i Borgia e le maglie del Calcio” | il sesto libro della saga di Mosby Eugenio Bollani

Leggi su lopinionista

(Di sabato 14 maggio 2022) MILANO – È disponibile “, ie ledel”, su Amazon sia in formato digitale che fisico, ildiche racconta le avventure tinte di giallo di Francescovideo maker e regista. La nuova avventura di Francescoparte da Roma per entrare nel rutilante e magico mondo delle origini dele dellestoriche. Coinvolto in una produzione televisiva, Francesco incontra Paolo Grechi un uomo/ragazzo innamorato di quelartigianale fatto di ago e filo, di colori che hanno un valore. Con Paolo e la solita banda di amici,racconterà ...