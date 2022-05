Ceferin: «Nuova Champions ultimo chiodo nella bara della Superlega» (Di sabato 14 maggio 2022) Secondo il presidente della UEFA Aleksandar Ceferin, la Nuova Champions League è «l’ultimo chiodo nella bara della Superlega». Il numero uno della federcalcio continentale, intervistato dall’agenzia slovena STA, ha inoltre sottolineato che aver impedito che una competizione alternativa si forgiasse è il più grande risultato del suo mandato. «La chiave di tutto era essere riusciti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 14 maggio 2022) Secondo il presidenteUEFA Aleksandar, laLeague è «l’». Il numero unofedercalcio continentale, intervistato dall’agenzia slovena STA, ha inoltre sottolineato che aver impedito che una competizione alternativa si forgiasse è il più grande risultato del suo mandato. «La chiave di tutto era essere riusciti L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Ceferin: «Nuova Champions ultimo chiodo nella bara della Superlega» - Boboj29 : @gjoegl Basta vedere la nuova Champions come sara' strutturata per capire che Ceferin ha agevolato la Premier Leagu… - infoitsport : Ceferin: «Nuova Champions non è come la Superlega» - infoitsport : Nuova Champions, Ceferin: «Ci saranno anche più squadre» - persemprecalcio : ????? Il nuovo format della #ChampionsLeague che entrerà in vigore dal 2024 è una grande soddisfazione, che profuma d… -