Ceferin | «Nuova Champions League? E’ l’ultimo chiodo nella bara della Superlega»

(Di sabato 14 maggio 2022) Aleksander, presidente dell’UEFA, ha parlato all’agenzia slovena STA sullae laAleksander, presidente dell’UEFA, ha parlato all’agenzia slovena STA sullae la. Le sue dichiarazioni: «? E’. Siamo stati bravi in due o tre giorni a prevenire quella sciagurata idea e ora l’abbiamo chiusa definitivamente. Al contrario avrebbe significato la distruzione del calcio» L'articolo proviene da Calcio News 24.

