“Ce l’ha fatta ancora”. Ilary Blasi, è goduria totale: la notizia più bella annunciata poco fa (Di sabato 14 maggio 2022) Gioia enorme per Ilary Blasi. La notizia più bella è arrivata nel corso della mattinata di sabato 14 maggio, a poche ore di distanza dalla puntata dell’Isola dei Famosi. Inutile negarlo, presumibilmente lei sperava vivamente che potesse concretizzarsi questo obiettivo. Ma ovviamente non è mai semplice riuscire a confermarsi a lungo. Invece Mediaset può certamente festeggiare insieme a lei, infatti la fiducia concessa alla conduttrice televisiva al momento è da considerarsi più che ricambiata. A proposito dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi si è rivolta verso il pubblico e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria per ufficializzare l’approdo in Honduras di 4 nuovi concorrenti che si uniranno al resto del gruppo: “Allora devo fare un annuncio. Vi svelo che nella prossima ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Gioia enorme per. Lapiùè arrivata nel corso della mattinata di sabato 14 maggio, a poche ore di distanza dalla puntata dell’Isola dei Famosi. Inutile negarlo, presumibilmente lei sperava vivamente che potesse concretizzarsi questo obiettivo. Ma ovviamente non è mai semplice riuscire a confermarsi a lungo. Invece Mediaset può certamente festeggiare insieme a lei, infatti la fiducia concessa alla conduttrice televisiva al momento è da considerarsi più che ricambiata. A proposito dell’Isola dei Famosi,si è rivolta verso il pubblico e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria per ufficializzare l’approdo in Honduras di 4 nuovi concorrenti che si uniranno al resto del gruppo: “Allora devo fare un annuncio. Vi svelo che nella prossima ...

Advertising

MetaErmal : “Ciao, Dio. Ciao. Lei chi è? È una madre. L’hai fatta tu? Sì. …e quelli cosa sono? Quelli sono i suoi occhi. Sempre… - rtl1025 : ?? È morto all’età di 67 anni #RichardBenson, musicista di origine britannica naturalizzato italiano. L'annuncio sui… - Agenzia_Ansa : Il ministro Speranza: 'Ancora attenzione, fare il secondo booster. Per over 80, Rsa, fragili over 60. E fare la 3/a… - chry2417 : @___paparog___ C'è qualcuno che non ce l'ha fatta - Elle_1908 : RT @FrankDeSboer: Ve la giro come mi è arrivata ma prendetela con le pinze Pare che l'Atalanta abbia deciso di andare a Milano per scendere… -