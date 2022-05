Caterina Todaro morta per fissurazione aortica: indagata la sua ginecologa (Di sabato 14 maggio 2022) Caterina Todaro è deceduta per una “fissurazione aortica”, la sua bambina per insufficienza utero-placentare. Aumentano i rimpianti del marito sui soccorsi: alle 12.33 la moglie era ancora viva.C’è un’indagata nel procedimento penale per la morte di Caterina Todaro e della piccola Desirè che portava in grembo: la sua ginecologa, una 41enne, che, oltre a esercitare in libera professione (e come tale seguiva la donna nel suo studio privato), presta anche servizio nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Buccheri – La Ferla” di Palermo, lo stesso dove la trentottenne palermitana incinta in otto mesi il giorno della tragedia, il 5 maggio, è stata trasportata e fatta partorire nel vano tentativo di salvare almeno la bimba, che invece è nata ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 14 maggio 2022)è deceduta per una “”, la sua bambina per insufficienza utero-placentare. Aumentano i rimpianti del marito sui soccorsi: alle 12.33 la moglie era ancora viva.C’è un’nel procedimento penale per la morte die della piccola Desirè che portava in grembo: la sua, una 41enne, che, oltre a esercitare in libera professione (e come tale seguiva la donna nel suo studio privato), presta anche servizio nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Buccheri – La Ferla” di Palermo, lo stesso dove la trentottenne palermitana incinta in otto mesi il giorno della tragedia, il 5 maggio, è stata trasportata e fatta partorire nel vano tentativo di salvare almeno la bimba, che invece è nata ...

