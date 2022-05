(Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - “Un forte in bocca al lupo a Wanda. Condivido ladi Fratelli d'Italia di proporre autonomamente ai cittadini diuna donna autorevole e competente, con una visione programmatica e concreta della città. Avanti tutta Wanda con coerenza e lealtà!”. Così su Twitter il copresidente del gruppo Ecr-Fdi al Parlamento europeo, Raffaele

TV7Benevento : Catanzaro: Fitto, 'bene candidatura Fdi Ferro, scelta coraggiosa' - -

Catanzaro: Fitto, 'bene candidatura Fdi Ferro, scelta coraggiosa' Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "Un forte in bocca al lupo a Wanda Ferro. Condivido la scelta coraggiosa di Fratelli d'Italia di proporre autonomamente ai cittadini di Catanzaro una donna autorevole e com ...L'europarlamentare punta sulla deputata alla guida dell'amministrazione del capoluogo. «Ha visione pragmatica della città» ...