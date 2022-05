Casoria ha la sua stazione della Circumvesuviana sulla Linea Napoli-Baiano (Di sabato 14 maggio 2022) Finalmente la città di Casoria ha la sua stazione ferroviaria della Circumvesuviana. Grazie al lavoro sinergico della Regione Campania, del Presidente e Direttore Generale di EAV, Umberto De Gregorio e dell’assessore del comune di Casoria, Luca Brancaccio, è stato rilasciato il parere favorevole circa la nuova denominazione della stazione afferente alla Linea Napoli- Nola – Baiano. L’attuale stazione di “Volla” – che peraltro insiste nel territorio comunale di Casoria – è stata denominata in “Casoria Arpino – Volla”. “Desidero ringraziare gli uffici tecnici della Regione Campania per il lavoro profuso ed il presidente De Gregorio per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) Finalmente la città diha la suaferroviaria. Grazie al lavoro sinergicoRegione Campania, del Presidente e Direttore Generale di EAV, Umberto De Gregorio e dell’assessore del comune di, Luca Brancaccio, è stato rilasciato il parere favorevole circa la nuova denominazioneafferente alla- Nola –. L’attualedi “Volla” – che peraltro insiste nel territorio comunale di– è stata denominata in “Arpino – Volla”. “Desidero ringraziare gli uffici tecniciRegione Campania per il lavoro profuso ed il presidente De Gregorio per ...

