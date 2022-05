Caso Elisabetta Franchi: l’azienda condannata per comportamento antisindacale (Di sabato 14 maggio 2022) Per la stilista Elisabetta Franchi, non sembra aver fine la bufera che ha scatenato dopo le dichiarazioni su donne e maternità che l’hanno catapultata al centro del dibattito pubblico. L’imprenditrice è stata accusata di aver sminuito il ruolo e i diritti delle lavoratrici, ha poi cercato di spiegare che cosa intendesse con le affermazioni fatte durante l’intervista per Il Foglio. Adesso è arrivata la sentenza del giudice del tribunale di Bologna per una causa intentata dalla Cgil alla sua società che nel 2019 ha chiuso il bilancio con circa 120 milioni di euro di ricavi, ovvero Betty Blue: “l’azienda è condanna per comportamento antisindacale”. La vertenza che va avanti ormai da anni riguarda una disputa con alcune lavoratrici dell’impresa, che avevano scioperato contro gli straordinari imposti di ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 14 maggio 2022) Per la stilista, non sembra aver fine la bufera che ha scatenato dopo le dichiarazioni su donne e maternità che l’hanno catapultata al centro del dibattito pubblico. L’imprenditrice è stata accusata di aver sminuito il ruolo e i diritti delle lavoratrici, ha poi cercato di spiegare che cosa intendesse con le affermazioni fatte durante l’intervista per Il Foglio. Adesso è arrivata la sentenza del giudice del tribunale di Bologna per una causa intentata dalla Cgil alla sua società che nel 2019 ha chiuso il bilancio con circa 120 milioni di euro di ricavi, ovvero Betty Blue: “è condanna per”. La vertenza che va avanti ormai da anni riguarda una disputa con alcune lavoratrici dell’impresa, che avevano scioperato contro gli straordinari imposti di ...

