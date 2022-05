Carta igienica in campo: Bordeaux-Lorient sospesa (Di sabato 14 maggio 2022) Carta igienica in campo: Bordeaux Lorient sospesa al 26? per la protesta dei tifosi di casa Ne stanno succedendo di tutti i colori in questa stagione in Ligue 1. Bordeaux-Lorient, match valevole per la trentasettesima giornata, è stata interrotta al 26? sul risultato di 0-0. Il motivo? I tifosi dei padroni di casa hanno lanciato in campo, in segno di contestazione vista la retrocessione aritmetica, della Carta igienica. La partita è poi ricominciata sei minuti più tardi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022)inal 26? per la protesta dei tifosi di casa Ne stanno succedendo di tutti i colori in questa stagione in Ligue 1., match valevole per la trentasettesima giornata, è stata interrotta al 26? sul risultato di 0-0. Il motivo? I tifosi dei padroni di casa hanno lanciato in, in segno di contestazione vista la retrocessione aritmetica, della. La partita è poi ricominciata sei minuti più tardi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

