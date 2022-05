Carro armato russo schiaccia e distrugge le auto a Mariupol 'per divertimento' (Di sabato 14 maggio 2022) Il generale a riposo Mark Hertling , ex comandante delle forze di terra americane in Europa, ha ritwittato un video in cui si vede un Carro armato russo che schiaccia e distrugge delle auto a Mariupol ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 14 maggio 2022) Il generale a riposo Mark Hertling , ex comandante delle forze di terra americane in Europa, ha ritwittato un video in cui si vede unchedelle...

Advertising

Pierpao83699717 : RT @MariAgo2017: Qualcuno già salta giù dal carro (armato) di #Putin ? - MariAgo2017 : Qualcuno già salta giù dal carro (armato) di #Putin ? - GazzettaDelSud : ?? VIDEO | Carro armato russo schiaccia e distrugge le auto a #Mariupol 'per divertimento' ???? ???? ??… - giuggiolalibera : Non necessariamente... Come passa il tempo 'Generale, il tuo carro armato - Bertolt Brecht - PensieriParole' - Sentenza_Max : @PlayWarMachines Bella offerta . Peccato che non potremmo mai modificare il carro armato velocemente come lo modif… -