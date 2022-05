Caro - bollette e contratti stracciati. Ecco cosa fare per evitare stangate (Di sabato 14 maggio 2022) Caro bollette, come fare per evitare la stangata Addio prezzi al riparo dai rincari di elettricità e gas. Chi ha un contratto di libero mercato con la tariffa bloccata, e quindi è sfuggito finora ai ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022), comeperla stangata Addio prezzi al riparo dai rincari di elettricità e gas. Chi ha un contratto di libero mercato con la tariffa bloccata, e quindi è sfuggito finora ai ...

Advertising

LiciaRonzulli : ??Siamo a favore delle sanzioni alla #Russia, ma queste non possono gravare su #famiglie e #imprese italiane gia in… - cardellino95 : RT @MMaXXprIIme: 300€ alle mamme ucraine e 150 ai figli ogni mese più vitto e alloggio gratuito. Invece agli italiani in difficoltà 200 € u… - mara_pi56633301 : RT @MMaXXprIIme: 300€ alle mamme ucraine e 150 ai figli ogni mese più vitto e alloggio gratuito. Invece agli italiani in difficoltà 200 € u… - MassimoCordesc1 : RT @MMaXXprIIme: 300€ alle mamme ucraine e 150 ai figli ogni mese più vitto e alloggio gratuito. Invece agli italiani in difficoltà 200 € u… - fabyo40 : RT @bmimmo123: @dacicus22 Notizie messe in giro per spostare l’attenzione della gente dai veri problemi. Disoccupazione, bollette,caro vita… -