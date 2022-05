Cannes 75, festival di attrici e cineaste (Di sabato 14 maggio 2022) Kristen Stewart è, oggi, l’attrice che più sperimenta «metamorfosi» filmiche, re-inventando in ogni film la propria immagine (in «parallelo» con il proprio vissuto fuori dai set altrettanto mutevole), e oltre L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 14 maggio 2022) Kristen Stewart è, oggi, l’attrice che più sperimenta «metamorfosi» filmiche, re-inventando in ogni film la propria immagine (in «parallelo» con il proprio vissuto fuori dai set altrettanto mutevole), e oltre L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

WeCinema : Dopo quarant’anni di lontananza, Felice torna lì dov’è nato: il rione Sanità, a Napoli. #Nostalgia, il nuovo film d… - thedatappeal : RT @travelappeal: Dal 17 andrà in scena il @Festival_Cannes. Con il supporto di @PredictHQ, @thedatappeal ha misurato l’impatto territorial… - Think_movies : “Marcel!”: il Trailer Ufficiale del film di Jasmine Trinca presente al Festival di Cannes - klub99it : La nuova locandina di 'Crimes of the Future':il nuovo #bodyhorror di #davidcronenberg in concorso al… - RBcasting : 'Mariupolis 2' a #Cannes2022. La 75esima edizione del Festival di Cannes ospita il film del regista lituano Mantas… -