Caldo estivo in Sicilia, a Mondello tutti al mare (Di sabato 14 maggio 2022) La prima giornata davvero ‘estiva’, con una temperatura di oltre 26 gradi, ha riempito di bagnanti la spiaggia di Mondello che è stata presa d’assalto da migliaia di palermitani e da tanti turisti. Sull’arenile bambini che giocano a palla, ragazzi in comitiva a prendere la tintarella e famiglie sotto gli ombrelloni.Il Covid e le giornate con la spiaggia deserta a causa del lockdown ormai sembrano essere stati definitivamente archiviati come un brutto ricordo. In tanti hanno anche sfidato l’acqua ancora piuttosto per il primo bagno di stagione o si sono allenati nella baia con le loro tavole da surf o in barca a vela. Caterina Todaro morta per fissurazione aortica: indagata la sua ginecologa Va al cimitero per seppellire la sorella e muore Carro funebre perde la bara (vuota): la cassa in strada A Modica sventola la bandiera Plastic Free L'articolo proviene da ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 14 maggio 2022) La prima giornata davvero ‘estiva’, con una temperatura di oltre 26 gradi, ha riempito di bagnanti la spiaggia diche è stata presa d’assalto da migliaia di palermitani e da tanti turisti. Sull’arenile bambini che giocano a palla, ragazzi in comitiva a prendere la tintarella e famiglie sotto gli ombrelloni.Il Covid e le giornate con la spiaggia deserta a causa del lockdown ormai sembrano essere stati definitivamente archiviati come un brutto ricordo. In tanti hanno anche sfidato l’acqua ancora piuttosto per il primo bagno di stagione o si sono allenati nella baia con le loro tavole da surf o in barca a vela. Caterina Todaro morta per fissurazione aortica: indagata la sua ginecologa Va al cimitero per seppellire la sorella e muore Carro funebre perde la bara (vuota): la cassa in strada A Modica sventola la bandiera Plastic Free L'articolo proviene da ...

Advertising

quotidianodirg : #Sicilia #caldo Caldo estivo in Sicilia, a Mondello tutti al mare - cristina_arcuri : RT @AnsaSicilia: Sabato di caldo estivo, Mondello invasa dai bagnanti. Migliaia di palermitani in spiaggia, c'è anche ci fa il bagno | #ANS… - palermo24h : Sabato di caldo estivo, Mondello invasa dai bagnanti – Cronaca - AnsaSicilia : Sabato di caldo estivo, Mondello invasa dai bagnanti. Migliaia di palermitani in spiaggia, c'è anche ci fa il bagno… - NuovoSud : Sabato con caldo estivo, Mondello invasa dai bagnanti -