Calciomercato Milan, dalla Spagna: i top club europei, tra cui Barcellona, Bayern e Chelsea, seguono Romagnoli (Di sabato 14 maggio 2022) Alessio Romagnoli è in scadenza di contratto con il Milan, e la situazione è ancora in divenire. Infatti, negli scorsi mesi le due parti sembravano molto lontane e il centrale era dato molto vicino alla Lazio, di cui (non è un mistero) è anche grande tifoso, ma anche di club come il Barcellona. Nelle ultime ore è stato registrato una parziale riapertura per la permanenza in rossonero dell’ex Roma, ma lo scenario dipinto da Mundo Deportivo vede una fila lunghissima di pretendenti per Romagnoli. Il costo nullo del cartellino, la ancora giovane età, l’esperienza maturata e anche la sua capacità di accettare di fare panchina senza provocare problemi all’interno dello spogliatoio, sono tutti ingredienti che lo rendono appetibile a diversi top club in ottica Calciomercato. ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Alessioè in scadenza di contratto con il, e la situazione è ancora in divenire. Infatti, negli scorsi mesi le due parti sembravano molto lontane e il centrale era dato molto vicino alla Lazio, di cui (non è un mistero) è anche grande tifoso, ma anche dicome il. Nelle ultime ore è stato registrato una parziale riapertura per la permanenza in rossonero dell’ex Roma, ma lo scenario dipinto da Mundo Deportivo vede una fila lunghissima di pretendenti per. Il costo nullo del cartellino, la ancora giovane età, l’esperienza maturata e anche la sua capacità di accettare di fare panchina senza provocare problemi all’interno dello spogliatoio, sono tutti ingredienti che lo rendono appetibile a diversi topin ottica. ...

Advertising

cmdotcom : Biglietti #MilanAtalanta: oltre 200 mila richieste. I club rossoneri: 'Numeri allucinanti' - cmdotcom : Gli occhi di #Bayern e #Milan su Bischof, il ragazzo dei record dell'Hoffenheim - cmdotcom : #Milan, le testimonianze choc dei tifosi a #Verona: 'Pugni e minacce, i bambini piangevano. Aspettati con le cinghi… - sportface2016 : #Milan, #Romagnoli a zero fa gola a diversi top club: dalla Spagna rilanciano l'interesse di #Barcellona, #Chelsea,… - G_Cobianchi : ?? Con la Serie A agli sgoccioli ed il calciomercato alle porte, alcuni discorsi lasciati in sospeso in passato potr… -