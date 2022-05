Calciomercato | Bayern Monaco Stampa | accordo Lewandowski - Barcellona

Advertising

GiovaAlbanese : Manuel #Pisano ha deciso di lasciare la #Juventus per andare al Bayern Monaco, a partire dalla prossima stagione. S… - MilanSpazio : Ultime notizie Milan, sfida al Bayern per una giovane promessa dell’Hoffenheim! - MilanWorldForum : Milan: occhi sul talento dell'Hoffenheim Le news -) - MilanWorldForum : Milan: occhi sul talento dell'Hoffenheim Le news -) - yassine01937035 : RT @cmdotcom: Gli occhi di #Bayern e #Milan su Bischof, il ragazzo dei record dell'Hoffenheim -

"Lewandowski ha un contratto fino al 2023 e lo rispetterà", ha detto il presidente del, Herbert Hainer. L'unico modo per far cambiare idea ai tedeschi sarebbe quello di fare un'offerta ...UOMO DEI RECORD - Insieme alMonaco, che aveva provato nei mesi scorsi a strappare un accordo di massima con l'entourage di Bischof per assicurarserlo a parametro zero al termine di questa ...Il centravanti avrebbe raggiunto un'intesa triennale col club catalano MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Robert Lewandowski sempre ...Il Bayern Monaco, oltre a dominare in lungo e in largo nel campionato tedesco, ha ormai un diritto di prelazione sui talenti più promettenti del panorama ...