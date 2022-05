Calcio | Serie A femminile 2022 | la Juventus vince sul campo del Milan nell’ultima giornata

(Di sabato 14 maggio 2022) Lachiude in bellezza. Nonostante lo scudetto già conquistato, le ragazze di Joe Montemurro battono in trasferta ilper 1-2della. Decidono le reti di Annahita Zamanian e Sofie Junge Pedersen. Inutile nel finale la rete di Celeste Boureille. Al Vismara la partita è subito movimentata: dopo 1? è Thomas ad andare vicina al goal, poi tre giri d’orologio dopo l’occasione capita sui piedi di Zamanian, ma il suo destro a incrociare termina sul fondo. Al 21? Bergamaschi salva praticamente un goal già fatto e poco dopo è ila sfiorare il vantaggio, prima con Thomas e poi con Adami. A trovare il goal dell’1-0 è però al 30? la: Giuliani non è perfetta e il tiro di potenza di Zamanian finisce in ...

La Salernitana rimonta il gol di Cutrone, aggancia l'Empoli e torna dal Castellani con un punto fondamentale in chiave salvezza. Ora i granata hanno 2 punti di vantaggio sul Cagliari e 3 sul Genoa, Questo risultato condanna matematicamente il Venezia in serie B. In attesa delle partite di Cagliari e Genoa, per i campani saranno decisivi gli ultimi 90 minuti contro l'Udinese.Gli highlights completi di Empoli-Salernitana match valido per la trentasettesima giornata di Serie A.