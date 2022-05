Calcio: Pioli, 'domani ultima di Ibra a San Siro? Mi auguro di no' (Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 14 mag. - (Adnkronos) - domani è l'ultima di Ibrahimovic a San Siro? "Mi auguro di no, è un campione con la C maiuscola. Non mi riferisco solo all'aspetto tecnico. Ho una stima nei suoi confronti che è smisurata. Mi auguro che non sia così, ma Zlatan ha l'intelligenza necessaria per decidere del suo futuro". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Milano, 14 mag. - (Adnkronos) -è l'dihimovic a San? "Midi no, è un campione con la C maiuscola. Non mi riferisco solo all'aspetto tecnico. Ho una stima nei suoi confronti che è smisurata. Miche non sia così, ma Zlatan ha l'intelligenza necessaria per decidere del suo futuro". Così l'allenatore del Milan Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Atalanta, in merito al futuro di Zlatanhimovic.

