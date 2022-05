Calcio: Argentina, Scaloni anticipa Mancini e convoca Senesi per match con l'Italia (Di sabato 14 maggio 2022) Buenos Aires, 14 mag. -(Adnkronos) - La FederCalcio Argentina ha reso nota la lista dei calciatori pre-convocati dal ct Scaloni in vista della partita in programma a Wembley il 1° giugno contro l'Italia. Nove i calciatori della Serie A: Musso, Martinez Quarta, Molina, Perez, Dominguez, Gonzalez, Correa, Dybala e Lautaro. C'è anche Marcos Senesi, difensore del Feyenoord la cui convocazione, poiché in possesso di doppio passaporto, stava valutando anche il ct azzurro Mancini. Portieri: Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal), Emiliano Martinez (Aston Villa).Difensori: Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Udinese), Nehuen Perez (Udinese), Juan ... Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Buenos Aires, 14 mag. -(Adnkronos) - La Federha reso nota la lista dei calciatori pre-ti dal ctin vista della partita in programma a Wembley il 1° giugno contro l'. Nove i calciatori della Serie A: Musso, Martinez Quarta, Molina, Perez, Dominguez, Gonzalez, Correa, Dybala e Lautaro. C'è anche Marcos, difensore del Feyenoord la cuizione, poiché in possesso di doppio passaporto, stava valutando anche il ct azzurro. Portieri: Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta), Geronimo Rulli (Villarreal), Emiliano Martinez (Aston Villa).Difensori: Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Udinese), Nehuen Perez (Udinese), Juan ...

TV7Benevento : Calcio: Argentina, Scaloni anticipa Mancini e convoca Senesi per match con l'Italia - - solopallone : Argentina: Scaloni anticipa Mancini e convoca Senesi - Fprime86 : RT @CorSport: Argentina, i pre convocati di #Scaloni per l'Italia: ci sono #Dybala e #DiMaria - Lodamarco1 : RT @SkySport: Finalissima Argentina-Italia, i pre-convocati di Scaloni: in 9 dalla Serie A #SkySport #ArgentinaItalia #Argentina #Italia #S… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ARGENTINA - Scaloni anticipa Mancini e convoca Senesi -