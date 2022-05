Calcio: Argentina. Nei 35 pre - convocati per l'Italia anche Marcos Senesi (Di sabato 14 maggio 2022) Il difensore del Feyenoord ha il passaporto Italiano. Nove i convocati che giocano in Serie A BUENOS AIRES (Argentina) - Poco più di due settimane alla Finalissima, ovvero la sfida tra l'Italia ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) Il difensore del Feyenoord ha il passaportono. Nove iche giocano in Serie A BUENOS AIRES () - Poco più di due settimane alla Finalissima, ovvero la sfida tra l'...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Argentina. Nei 35 pre-convocati per l'Italia anche Marcos Senesi - sportface2016 : #ItaliaArgentina, i pre-convocati del ct #Scaloni: presenti nove giocatori di #SerieA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Argentina: Scaloni anticipa Mancini e convoca Senesi Anche ct azzurro voleva chiamare difensore prossimo rivale Roma - leggoit : Italia e Argentina 'litigano' per Senesi del Feyenoord: Mancini voleva convocarlo, Scaloni lo anticipa - TV7Benevento : Calcio: Argentina, Scaloni anticipa Mancini e convoca Senesi per match con l'Italia - -