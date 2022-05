Cairo: “Molte squadre stanno ronzando intorno a Bremer. Su Belotti…” (Di sabato 14 maggio 2022) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay, progrmma condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Queste le sue parole. Bremer, Singo, Lukic, Belotti? “Vediamo. Con Belotti il contratto è in scadenza, vediamo che succede. So che Vagnati e il suo procuratore stanno parlando, e anche Juric è intervenuto. Vediamo se troviamo una soluzione. Ho già detto che preferisco non parlarne, in modo tale che non parlandone possa succedere qualcosa di buono. Gli altri sono molto apprezzati. Molte squadre stanno ronzando intorno a Bremer in particolare. Noi siamo reduci da annate complicate anche dal punto di vista economico: dobbiamo un po’ sistemare le cose, ma chiaramente mantenendo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 14 maggio 2022) Il presidente del Torino, Urbano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay, progrmma condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa. Queste le sue parole., Singo, Lukic, Belotti? “Vediamo. Con Belotti il contratto è in scadenza, vediamo che succede. So che Vagnati e il suo procuratoreparlando, e anche Juric è intervenuto. Vediamo se troviamo una soluzione. Ho già detto che preferisco non parlarne, in modo tale che non parlandone possa succedere qualcosa di buono. Gli altri sono molto apprezzati.in particolare. Noi siamo reduci da annate complicate anche dal punto di vista economico: dobbiamo un po’ sistemare le cose, ma chiaramente mantenendo ...

