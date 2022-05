Caccia, in Liguria la stagione venatoria inizia il 18 settembre. Nel mirino lepri, pernici rosse, fagiani, starne, merli, tordi (Di sabato 14 maggio 2022) L’attività si chiuderà il 30 gennaio 2023. . La Caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita in tutta la regione per tre giornate a settimana a scelta del Cacciatore Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 14 maggio 2022) L’attività si chiuderà il 30 gennaio 2023. . Laalla selvaggina stanziale e migratoria è consentita in tutta la regione per tre giornate a settimana a scelta deltore

Caccia: in Liguria aprirà il 18 settembre "Con questo documento programmatico - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Caccia - si regolamenta l'attività venatoria, le specie che possono essere prelevate e i relativi ... Regione Liguria, approvato il nuovo piano venatorio ... e si chiuderà il 30 gennaio 2023 l'attività venatoria in Liguria disciplinata dal nuovo calendario approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla Caccia. La caccia alla ... Sky Tg24 Liguria, a settembre apre la caccia: quella al cinghiale da ottobre Tra le specie di maggiore interesse venatorio si segnalano la lepre, la pernice rossa, il fagiano, la starna, il merlo, il tordo bottaccio e il colombaccio, assieme alla maggior parte delle specie acq ...