Bundesliga 2021 2022 | tutti i verdetti del campionato tedesco

Leggi su sportface

(Di sabato 14 maggio 2022) Va in archivio la: ecco di seguitocon la disputa dell’ultima giornata del. Detto del Bayern Monaco che ha già vinto ilcon largo anticipo, con il Borussia Dortmund certo del secondo posto, ci si giocava le posizioni dalla terza alla settima. E poi, oltre al Greuther Furth retrocesso, Arminia Bielefeld sperava in qualche modo di salvarsi, con la terzultima che giocherà lo spareggio. Ecco iaggiornati. CAMPIONE DI GERMANIA: Bayern Monaco QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Lipsia QUALIFICAZIONE IN EUROPA LEAGUE: Union Berlino, Friburgo QUALIFICAZIONE IN CONFERENCE LEAGUE: Colonia SPAREGGIO RETROCESSIONE: Hertha Berlino RETROCESSE ...