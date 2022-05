Buffon | «Nel 2018 avevo deciso di smettere | poi mi ha chiamato il Psg»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 14 maggio 2022) Gigi, portiere e capitano del Parma, ha rilasciato una lunga intervista a France Football in cui racconta la sua esperienza al Psg. «La paura di trascurare la mia famiglia continuando a giocare è sempre stato il mio primo dubbio. Nelanchedi. Poi c’è stata la telefonata del Psg. Ne ho parlato per la prima volta ai miei figli, che non hanno avuto esitazioni: “Vai papà, è così bello che giocherai in una grande squadra”, hanno detto. Mi fa capire che per loro è importante avere me come punto di riferimento, sono felici di avere un papà così. La mia esperienza là è stata molto bella, ho avuto segni di stima e affetto che a mio avviso a volte erano immeritati, soprattutto in strada. A volte era commovente. Mi metteva quasi a disagio. Se avessi seguito il volere degli ...