Brutte notizie per Mourinho, si ferma un titolare della Roma: non convocato! (Di sabato 14 maggio 2022) Brutte notizie per Mourinho e per i tifosi della Roma, un titolare si ferma e non sarà convocato. A quanto pare Nicolò Zaniolo non trova pace dagli infortuni neanche nel finale di stagione. Il giovane centrocampista giallorosso non farà parte del gruppo in vista della partita contro il Venezia. Il giocatore era destinato a una maglia da titolare ma, come affermato da Roberto Maida a Radio Radio, ha riportato un affaticamento muscolare. A dare la conferma è stato Mourinho, che non lo ha inserito nella lista dei convocati. Si spera nulla di grave, si avranno ...

