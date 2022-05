Brittney Griner rimarrà in carcere un altro mese: la Russia proroga la detenzione preventiva (Di sabato 14 maggio 2022) Un tribunale russo ha prorogato di un altro mese la detenzione preventiva della stella del basket statunitense Brittney Griner, detenuta da febbraio con l’accusa di contrabbando di droga. La 31enne, che secondo il governo statunitense è detenuta ingiustamente, rimarrà in custodia cautelare almeno fino al 18 giugno, come ha stabilito venerdì la giuria di Khimki, alle porte di Mosca. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale TASS, citando un comunicato stampa del tribunale. All’uscita dall’udienza, la ragazza era ammanettata e indossava un pullover arancione con cappuccio e la testa bassa, come mostra una foto dell’Associated Press. La giocatrice di basket USA Brittney Griner all’uscita del tribunale russo che ha ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 14 maggio 2022) Un tribunale russo hato di unladella stella del basket statunitense, detenuta da febbraio con l’accusa di contrabbando di droga. La 31enne, che secondo il governo statunitense è detenuta ingiustamente,in custodia cautelare almeno fino al 18 giugno, come ha stabilito venerdì la giuria di Khimki, alle porte di Mosca. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale TASS, citando un comunicato stampa del tribunale. All’uscita dall’udienza, la ragazza era ammanettata e indossava un pullover arancione con cappuccio e la testa bassa, come mostra una foto dell’Associated Press. La giocatrice di basket USAall’uscita del tribunale russo che ha ...

