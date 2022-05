Brekalo rovina la festa del Bentegodi | Verona-Torino 0-1

(Di sabato 14 maggio 2022)(ITALPRESS) – Basta un gol dialper espugnare il ‘Bentegodì e superare ilper 1-0. Nell'ultima stagionale davanti al proprio pubblico, gli scaligeri si arrendono ai granata allenati dall'ex Juric e non agguantano la vittoria che sarebbe valso il record nell'era dei tre punti. Servono pochi minuti al match per regalare le prime emozioni. La prima palla gol arriva al 17? con Lasagna, insignito prima del calcio d'inizio del Premio Begali come calciatore più corretto scelto dai tifosi, murato però da Berisha. Dall'altro lato, invece,fa tutto alla perfezione: al 19' riceve sulla sinistra, libera il destro e supera Montipò con un arcobaleno sul palo più lontano che bacia la traversa e si infila in rete. Il match si incattivisce nel finale di primo tempo, ma il ...

Buongiorno sv )6 : Partita di sostanza a sostegno dei compagni davanti. In alcune occasioni poteva però affondare di più il colpo. Belotti 5 : In difficoltà fisica, si vede che non è al ...TORINO " Il Torino domina il Sassuolo, ma Raspadorila festa granata nei minuti finali. Una vera e propria beffa per Bremer e compagni che non la ... complice un ispiratodavanti. La ... Torino, le pagelle di CM: Pellegri in forma, Berisha rovina tutto VERONA (ITALPRESS) - Basta un gol di Brekalo al Torino per espugnare il 'Bentegodì e superare il Verona per 1-0. Nell'ultima stagionale davanti al proprio ...