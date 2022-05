Boxe, Giovanni De Carolis batte Scardina: “Ero sicuro di farcela, da lunedì torno subito in palestra” (Di sabato 14 maggio 2022) Ribaltando il pronostico della vigilia, Giovanni De Carolis è riuscito ad avere la meglio, nella cornice dell’Allianz Cloud di Milano, su Daniele Scardina per KO tecnico nella quinta ripresa. Un successo che ha permesso al pugile laziale di togliersi una grandissima soddisfazione e di strappare al rivale il titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi. “Ho visualizzato questo match talmente tante volte che ero convinto. Ero sereno perché ero convinto– sono state queste le prime parole di De Carolis dopo il trionfo – Sono finalmente anche contento per essere riuscito a portare un risultato per la mia gente e le persone che mi vogliono bene”. Il pubblico di Milano ha sicuramente fatto la sua parte: “Quando sono entrato e ho sentito tutta questa gente mi sono veramente emozionato tantissimo e mi ha caricato come non ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Ribaltando il pronostico della vigilia,Deè riuscito ad avere la meglio, nella cornice dell’Allianz Cloud di Milano, su Danieleper KO tecnico nella quinta ripresa. Un successo che ha permesso al pugile laziale di togliersi una grandissima soddisfazione e di strappare al rivale il titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi. “Ho visualizzato questo match talmente tante volte che ero convinto. Ero sereno perché ero convinto– sono state queste le prime parole di Dedopo il trionfo – Sono finalmente anche contento per essere riuscito a portare un risultato per la mia gente e le persone che mi vogliono bene”. Il pubblico di Milano ha sicuramente fatto la sua parte: “Quando sono entrato e ho sentito tutta questa gente mi sono veramente emozionato tantissimo e mi ha caricato come non ...

