Bordeaux, messo fuori rosa l'ex Milan Niang: il motivo

l'ex Milan M'Baye Niang è stato messo fuori rosa per una sanzione disciplinare, ecco cos'ha fatto.

Brutte notizie per l'ex Milan M'Baye Niang. Il Bordeaux non se la sta passando molto bene, la squadra francese è ormai prossima alla retrocessione e si affida a un miracolo per rimanere in Ligue 1. Alla vigilia del match contro il Lorient è stata annunciata l'esclusione dalla rosa per Niang a causa di una "sanzione disciplinare". Lunedì scorso infatti, dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro l'Angers, l'ex rossonero era stato scoperto a giocare a ...

