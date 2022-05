Bordeaux-Lorient interrotta: i tifosi lanciano la carta igienica in campo (Di sabato 14 maggio 2022) Bordeaux-Lorient, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022, è stato interrotto al ventiseiesimo minuto del primo tempo. Sul punteggio di 0-0 infatti i tifosi dei padroni di casa hanno lanciato in campo, in segno di contestazione vista la retrocessione aritmetica, della carta igienica. Il match per il momento dunque è stato interrotto, vediamo se più avanti si potrà riprendere regolarmente. AGGIORNAMENTO ORE 21:35 – Dopo circa sei minuti di stop il match è ripreso 26' Le jeu est interrompu suite à des jets de de papier toilette (oui) sur la pelouse 0-0 #FCGBFCL — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 14, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022), match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022, è stato interrotto al ventiseiesimo minuto del primo tempo. Sul punteggio di 0-0 infatti idei padroni di casa hanno lanciato in, in segno di contestazione vista la retrocessione aritmetica, della. Il match per il momento dunque è stato interrotto, vediamo se più avanti si potrà riprendere regolarmente. AGGIORNAMENTO ORE 21:35 – Dopo circa sei minuti di stop il match è ripreso 26' Le jeu est interrompu suite à des jets de de papier toilette (oui) sur la pelouse 0-0 #FCGBFCL — FC Girondins de(@girondins) May 14, 2022 SportFace.

Advertising

sportface2016 : #BordeauxLorient interrotta: i tifosi lanciano in campo la carta igienica #Ligue1 - sowmyasofia : Bordeaux-Lorient: pronostico e possibili formazioni - periodicodaily : Bordeaux-Lorient: pronostico e possibili formazioni #ligue1 #14maggio - infobetting : Bordeaux-Lorient (sabato 14 maggio, ore 21): formazioni, quote, pronostici - DIRETTADCM : Zona salvezza sempre più accesa in Ligue 1 ?? Troyes 36 (35) Angers 35 (35) Lorient 34 (35) Clermont 33 (35) St.Eti… -