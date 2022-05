Bonus sociale elettricità e gas, a chi tocca e come ottenerlo (Di sabato 14 maggio 2022) facilmente direttamente sulla bolletta domestica Il ‘Bonus sociale elettricità e gas’ è una delle misure urgenti introdotte dal Governo con il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n.21 – “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina”. Il Bonus rientra nel pacchetto di agevolazioni introdotte per far fronte ai rincari dell’energia, con l’obiettivo di difendere il potere d’acquisto di cittadini e nuclei familiari. Dal 1 aprile al 31 dicembre 2022, sarà possibile avere uno sconto sui costi di elettricità e gas per tutti coloro che hanno una soglia ISEE fino a 12.000 euro. Lo sconto arriva direttamente in bolletta: è sufficiente presentare l’ISEE online sul sito dell’INPS o recarsi presso un CAF. Il Bonus sarà distribuito automaticamente ai consumatori ... Leggi su 361magazine (Di sabato 14 maggio 2022) facilmente direttamente sulla bolletta domestica Il ‘e gas’ è una delle misure urgenti introdotte dal Governo con il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n.21 – “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina”. Ilrientra nel pacchetto di agevolazioni introdotte per far fronte ai rincari dell’energia, con l’obiettivo di difendere il potere d’acquisto di cittadini e nuclei familiari. Dal 1 aprile al 31 dicembre 2022, sarà possibile avere uno sconto sui costi die gas per tutti coloro che hanno una soglia ISEE fino a 12.000 euro. Lo sconto arriva direttamente in bolletta: è sufficiente presentare l’ISEE online sul sito dell’INPS o recarsi presso un CAF. Ilsarà distribuito automaticamente ai consumatori ...

