Advertising

Pall_Gonfiato : #Bologna, sondaggi di tre big italiane su #Arnautovic: può partire? - Tiarossi2 : RT @BolognaSpazio: ???? | Marko #Arnautovic ha dimostrato, anche a 33 anni, di essere un attaccante di valore. Col #Bologna ha un contratto,… - BolognaSpazio : ???? | Marko #Arnautovic ha dimostrato, anche a 33 anni, di essere un attaccante di valore. Col #Bologna ha un contra… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sportitalia – Bologna, le big italiane seguono Arnautovic: sondaggi di… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Bologna, le big italiane seguono Arnautovic: sondaggi di Juve, Napoli e Roma -

Come riferisce il giornalista Alfredo Pedullà, infatti, negli ultimi giorni i bianconeri avrebbero effettuato deiper l'attaccante austriaco del. Il 33enne è considerato come un ...Da quanto riporta Alfredo Pedullà il giocatore ha un contratto, asta bene, ma contemporaneamente piace alle big italiane: negli ultimi giorni ci sono statidella Juve (che cerca un ...BOLOGNA Nella città metropolitana di Bologna ... Per quanto riguarda le reazioni delle vittime, dal sondaggio emerge che "il 38% ha fatto denuncia alle forze dell'ordine, il 13% ha provato ...Paulo Dybala ai saluti, Alvaro Morata forse. Bernardeschi alla prese con un rinnovo che non sta proseguendo e Moise Kean in bilico. Ecco perché la Juve s ...