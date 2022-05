Bologna, Arnautovic: 'Mihajlovic? Chapeau!' VIDEO (Di sabato 14 maggio 2022) L'attaccante austriaco del Bologna, Marko Arnautovic sul suo allenatore: "Sinisa Mihajlovic? Chapeau!". Leggi su calciomercato (Di sabato 14 maggio 2022) L'attaccante austriaco del, Markosul suo allenatore: "Sinisa".

Advertising

AlfredoPedulla : RT @Gazzetta_it: Arnautovic piace alle grandi ma per il Bologna è una certezza #Calciomercato La Borsa di #Pedullà - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Arnautovic piace alle grandi ma per il Bologna è una certezza #Calciomercato La Borsa di #Pedullà - Pall_Gonfiato : #Bologna, sondaggi di tre big italiane su #Arnautovic: può partire? - sportli26181512 : Arnautovic piace alle grandi ma per il Bologna è una certezza: Arnautovic piace alle grandi ma per il Bologna è una… - Gazzetta_it : Arnautovic piace alle grandi ma per il Bologna è una certezza #Calciomercato La Borsa di #Pedullà -