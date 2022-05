Boga su Milan-Atalanta: “Vogliamo arrivare in Europa” (Di sabato 14 maggio 2022) Ai microfoni di Leo Vegas, ha parlato l’attaccante dell’Atalanta Jeremie Boga in vista della sfida di domani contro il Milan: “Vogliamo giocarci l’Europa e daremo tutto a san siro. Lo stadio pieno? Non ci spaventa”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Milan-Atalanta, Serie A (VIDEO) “Deazon”: l’azienda (parodia) di Amazon dove comprare giocatori per l’Atalanta Abraham-Atalanta, accelerata per l’attaccante del Chelsea (su richiesta di Gasp) Muriel pronto a prendere le redini dell’attacco: l’Atalanta (e Gasperini) conta su di lui Gewiss Stadium, inizio lavori in Curva Sud a fine campionato? Infortunio ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 14 maggio 2022) Ai microfoni di Leo Vegas, ha parlato l’attaccante dell’Jeremiein vista della sfida di domani contro il: “giocarci l’e daremo tutto a san siro. Lo stadio pieno? Non ci spaventa”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni, Serie A (VIDEO) “Deazon”: l’azienda (parodia) di Amazon dove comprare giocatori per l’Abraham-, accelerata per l’attaccante del Chelsea (su richiesta di Gasp) Muriel pronto a prendere le redini dell’attacco: l’(e Gasperini) conta su di lui Gewiss Stadium, inizio lavori in Curva Sud a fine campionato? Infortunio ...

