BMX | Coppa Europa 2022 | vittoria per Giacomo Gargaglia negli U23 a Stoccarda | Marco Radaelli quinto

(Di sabato 14 maggio 2022) A, in Germania, si stanno svolgendo il settimo e l’ottavo round delladi BMX, in cui quest’oggi gli azzurri sono stati autori di prestazioni positive condite da ottimi risultati, soprattutto a livello Under 23. Vediamo, di seguito, come sono andate le gare. Come detto, le maggiori soddisfazioni arrivano dagli Under 23 con ladi: grandeper l’azzurro classe 2000, la prima in questa stagione, testimoniando un dominio incontrastato per tutta la gara, in cui ha chiuso davanti a tutti in ogni giro. Da sottolineare anche il buon risultato di, che conclude la gara odierna alposto: per il classe 2003 non è ancora arrivata ...

Advertising

bicitv : Coppa Europa BMX: gli azzurri convocati per Stoccarda -

Il Mondo del Ciclismo

...in programma il progetto 'Sk8&fun' per i più giovani che vorranno mettersi alla prova con la, ... con appuntamenti di spicco come la 50edizione delladella Pace. Non mancheranno, infine, ......in programma il progetto "Sk8&fun" per i più giovani che vorranno mettersi alla prova con la, ... con appuntamenti di spicco come la 50edizione delladella Pace. Non mancheranno, infine, ... BMX Coppa Europa: Vittoria con Giacomo Gargaglia , 5° Marco Radaelli A Stoccarda, in Germania, si stanno svolgendo il settimo e l'ottavo round della Coppa Europa 2022 di BMX, in cui quest'oggi gli azzurri sono stati autori di prestazioni positive condite da ottimi risu ...L’Italia sorride in Coppa Europa 2022 di BMX: ottimi risultati per gli azzurri impegnati a Ravels, in Belgio, sede dei round 5 e 6 del circuito continentale tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio.