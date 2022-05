Bibione Beach Volley Marathon (Di sabato 14 maggio 2022) Seconda giornata per la maratona del Beach Volley più partecipata al mondo, sotto il cielo azzurro di Bibione. AeQuilibrium Beach Volley Marathon è un evento spettacolare nel senso più pieno del termine, con atleti, turisti e appassionati di sport non si perdono un singolo match delle partite di Beach Volley in corso. Sul campo centrale si stanno avvicendando campioni nazionali della disciplina: l’inossidabile Nicola Grigolo, classe 1967, veterano dei giochi olimpici di Atlanta del ‘96 e primo italiano del Beach Volley a vincere un campionato del mondo. La coppia Francesco Vanni e Fabrizio Manni, il due volte campione italiano Matteo Ingrosso, Davis Krumins atleta del campionato italiano del Mutina ... Leggi su udine20 (Di sabato 14 maggio 2022) Seconda giornata per la maratona delpiù partecipata al mondo, sotto il cielo azzurro di. AeQuilibriumè un evento spettacolare nel senso più pieno del termine, con atleti, turisti e appassionati di sport non si perdono un singolo match delle partite diin corso. Sul campo centrale si stanno avvicendando campioni nazionali della disciplina: l’inossidabile Nicola Grigolo, classe 1967, veterano dei giochi olimpici di Atlanta del ‘96 e primo italiano dela vincere un campionato del mondo. La coppia Francesco Vanni e Fabrizio Manni, il due volte campione italiano Matteo Ingrosso, Davis Krumins atleta del campionato italiano del Mutina ...

Advertising

TgrRaiVeneto : Un grande appuntamento per gli appassionati fino a domenica 15 maggio. E a settembre si replica #Bibione #Venezia… - corriereveneto : Bibione, la carica dei 10mila per la Beach Volley Marathon: «Città piena come ad agosto» - ParaVolleyEU : RT @Federvolley: ?? Al via la “Beach Volley Marathon” a #Bibione, prima e unica tappa italiana del Beach ParaVolley ?? ?? ??? I DETTAGLI ?? ht… - thevolleynews : C'è anche la nazionale italiana di Sitting alla Beach Volley Marathon di #Bibione - - Volleyball_it : Beach Volley Marathon: A Bibione, prima e unica tappa italiana del Beach ParaVolley by -