Bianchi vuole celebrare nelle scuole la giornata contro l'omofobia. FdI: la circolare va ritirata (Di sabato 14 maggio 2022) Non si arrendono e a tutti i costi vogliono resuscitare il ddl Zan che il Parlamento ha cassato. E così mentre il Pd fa partire da Milano il viaggio delle Agorà democratiche per rilanciarlo in tutto il Paese, il ministro Maurizio Bianchi vorrebbe portare il gender nelle scuole. Il ministero dell'Istruzione con una circolare ha, infatti, invitato gli istituti di ogni ordine e grado a celebrare il 17 maggio la "giornata internazionale contro l'omofobia, bifobia e transfobia". FdI: «Sconcertante la circolare di Bianchi» Un'iniziativa che fa infuriare Fratelli d'Italia. «Sconcertante la circolare del ministero dell'Istruzione guidato da Patrizio Bianchi», affermano Paola Frassinetti ed ...

