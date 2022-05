Berrettini salta il Roland Garros | quando tornerà in campo

Advertising

FiorinoLuca : Matteo #Berrettini salta il Roland Garros e rientra sull’erba. IG ?? @MattBerrettini - tempoweb : Matteo Berrettini salta il Roland Garros. Il tennista tornerà nei tornei sull'erba #matteoberrettini #rolandgarros… - StraNotizie : Berrettini salta il Roland Garros: 'Rientrerò sull'erba' - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Matteo #Berrettini salta il Roland Garros e rientra sull’erba. IG ?? @MattBerrettini - italiaserait : Berrettini salta il Roland Garros: “Rientrerò sull’erba” -

Adnkronos

... torneo in cui è uscito contro Kecmanovic agli ottavi -tutta la stagione sulla terra battuta: il problema alla mano destra non è ancora completamente risolto, l'obiettivo diè ..."Dopo aver ricevuto aggiornamenti molto Positivi da parte del mio team medico, sono finalmente tornato ad allenarmi in campo ad alto livello - scrive- la mia mano ha reagito benissimo ... Berrettini salta il Roland Garros: "Rientrerò sull'erba" Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Matteo Berrettini salta il Roland Garros 2022. “Dopo aver ricevuto aggiornamenti molto positivi da parte del mio team medico, sono finalmente tornato ad allenarmi in campo ...Adesso arrivata l’ufficialità: Matteo Berrettini non giocherà il Roland Garros. Il numero 1 d’Italia salta così tutta la stagione sulla terra battuta a causa del problema alla mano destra, non ancora ...