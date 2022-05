Bergomi: “Al Milan ogni cosa va bene, ma lo scudetto sarebbe meritato. Gli do il 75% di chance” (Di sabato 14 maggio 2022) “Il Milan è in flusso: le cose gli vanno bene perché le fa andare bene. E si è visto con la Fiorentina: il pubblico li trascina, altro che freno. Penso che se il Milan dovesse vincere lo scudetto lo vincerebbe con merito: delle tre, è stata la più solida di testa”. Lo ha detto Beppe Bergomi alla Gazzetta dello Sport commentando la lotta scudetto tra Milan e Inter: “Oggi dico 75% e 25%: un 5% in più all’Inter dopo la vittoria della Coppa Italia. Ma, al contrario di qualche tempo fa, oggi si può dire che è il Milan ad avere il calendario migliore: gli ostacoli ‘giusti’ li ha alla fine. Può andare in difficoltà con squadre come Udinese, Torino, Verona, meno con avversarie come la Lazio, e l’Atalanta, che cercano di giocare e ti ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) “Ilè in flusso: le cose gli vannoperché le fa andare. E si è visto con la Fiorentina: il pubblico li trascina, altro che freno. Penso che se ildovesse vincere lolo vincerebbe con merito: delle tre, è stata la più solida di testa”. Lo ha detto Beppealla Gazzetta dello Sport commentando la lottatrae Inter: “Oggi dico 75% e 25%: un 5% in più all’Inter dopo la vittoria della Coppa Italia. Ma, al contrario di qualche tempo fa, oggi si può dire che è ilad avere il calendario migliore: gli ostacoli ‘giusti’ li ha alla fine. Può andare in difficoltà con squadre come Udinese, Torino, Verona, meno con avversarie come la Lazio, e l’Atalanta, che cercano di giocare e ti ...

