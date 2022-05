Beppe Sala contro i fondi extra per Roma: il Sindaco di Milano vuole per sé tutti i soldi del Pnrr (Di sabato 14 maggio 2022) Che a Beppe Sala non bastassero i 145milioni che il Governo gli ha dato per chiudere il bilancio del 2022, che presentava un buco di 200milioni, era chiaro già da qualche settimana. Precisamente da quando, lo scorso 5 maggio, il primo cittadino milanese aveva dichiarato: “Mi attendo che sui fabbisogni rispetto alle bollette energetiche dei Comuni arrivino altri soldi”. “Ma – aveva aggiunto – quello che è stato fatto ad oggi è già significativo, in particolare, per quanto ci riguarda, da due punti di vista. Il primo, ovviamente, è l’utilizzo dei nostri avanzi di bilancio. E poi c’è il fondo per le grandi città, che nasce anche da una richiesta esplicita che avevamo fatto al presidente del Consiglio Mario Draghi”. È vero che i 145milioni sono, di fatto, il tesoretto accantonato dal Comune di Milano negli anni precedenti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 14 maggio 2022) Che anon bastassero i 145milioni che il Governo gli ha dato per chiudere il bilancio del 2022, che presentava un buco di 200milioni, era chiaro già da qualche settimana. Precisamente da quando, lo scorso 5 maggio, il primo cittadino milanese aveva dichiarato: “Mi attendo che sui fabbisogni rispetto alle bollette energetiche dei Comuni arrivino altri”. “Ma – aveva aggiunto – quello che è stato fatto ad oggi è già significativo, in particolare, per quanto ci riguarda, da due punti di vista. Il primo, ovviamente, è l’utilizzo dei nostri avanzi di bilancio. E poi c’è il fondo per le grandi città, che nasce anche da una richiesta esplicita che avevamo fatto al presidente del Consiglio Mario Draghi”. È vero che i 145milioni sono, di fatto, il tesoretto accantonato dal Comune dinegli anni precedenti, ...

